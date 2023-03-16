Суханов Василий Дорофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1955
Дочь: Макарова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Суханова Евгения Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зупарова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Суханова Евгения Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суханов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Суханова Евгения Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белая Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Суханова Евгения Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чудовская Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Суханова Евгения Леонтьевна
Смерть
Неизвестно