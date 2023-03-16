Суханов Василий Дорофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханов Василий Дорофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1955

Дочь: Макарова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Суханова Евгения Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зупарова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Суханова Евгения Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суханов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Суханова Евгения Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белая Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Суханова Евгения Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чудовская Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Суханова Евгения Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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