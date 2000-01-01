Мышкина (Горлова) Татьяна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1950
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1950
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.07.1971
Дочь: Соснина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Мышкин Михаил Зиновьевич
Рождение ребёнка
16.01.1976
Дочь: Спиридонова Елена Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно