Мышкина (Горлова) Татьяна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышкина (Горлова) Татьяна Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1950

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1950

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.07.1971

Дочь: Соснина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Мышкин Михаил Зиновьевич

Рождение ребёнка
16.01.1976

Дочь: Спиридонова Елена Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мышкин Михаил Зиновьевич

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