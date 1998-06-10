Торопова Галина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Торопов Борис
Мать: Торопова Нина
Рождение ребёнка
10.06.1998
Дочь: Малышкина Алена Сергеевна
Отец ребёнка: Малышкин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гричик Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гричик Алексей
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малышкин Сергей