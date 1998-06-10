Торопова Галина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопова Галина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Торопов Борис

Мать: Торопова Нина

Рождение ребёнка
10.06.1998

Дочь: Малышкина Алена Сергеевна

Отец ребёнка: Малышкин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гричик Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гричик Алексей

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышкин Сергей

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