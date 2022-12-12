Рабазов Александр Ксенофонтович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Рабазов Ксенофонт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1927
Сын: Рабазов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Образование
Неизвестно
4 класса
Образование
Неизвестно
На артиллериста
Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь
Военная служба
Неизвестно
Артиллерист
Смерть
Неизвестно