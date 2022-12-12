Рабазов Александр Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабазов Александр Ксенофонтович

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Место рождения

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Рабазов Ксенофонт

Мать: не указана

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.01.1927

Сын: Рабазов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Образование
Неизвестно
4 класса
Образование
Неизвестно
На артиллериста
Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь
Военная служба
Неизвестно
Артиллерист
Смерть
Неизвестно
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