Миндюкевич (Адашкевич) Тереза Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миндюкевич (Адашкевич) Тереза Ивановна

Место рождения

деревня Адамовщина Ошмянский район

Дата рождения

26.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1963

Отец: Адашкевич Иван

Мать: Адашкевич Ядвига Станиславовна

деревня Адамовщина Ошмянский район
Рождение ребёнка
21.07.2000

Дочь: Миндюкевич Диана Петровна

Отец ребёнка: Миндюкевич Петр Францович

Рождение ребёнка
28.?.?

Сын: Миндюкевич Сергей Петрович

Отец ребёнка: Миндюкевич Петр Францович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миндюкевич Петр Петрович

Отец ребёнка: Миндюкевич Петр Францович

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