Миндюкевич (Адашкевич) Тереза Ивановна
Место рождениядеревня Адамовщина Ошмянский район
Дата рождения26.08.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1963
Отец: Адашкевич Иван
деревня Адамовщина Ошмянский район
Рождение ребёнка
21.07.2000
Дочь: Миндюкевич Диана Петровна
Отец ребёнка: Миндюкевич Петр Францович
Рождение ребёнка
28.?.?
Сын: Миндюкевич Сергей Петрович
Отец ребёнка: Миндюкевич Петр Францович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Миндюкевич Петр Францович