Жантиева (Туганова) Фаризат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жантиева (Туганова) Фаризат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Туганов Кучук

Мать: Туганов Госага Кануковна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Жантиев Каурбек

Рождение ребёнка
1895

Сын: Жантиев Дзамболат

Отец ребёнка: Жантиев Каурбек

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Раичка

Отец ребёнка: Жантиев Каурбек

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жантиев Каурбек

Смерть
Неизвестно
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