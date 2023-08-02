Жантиева (Туганова) Фаризат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Туганов Кучук
Мать: Туганов Госага Кануковна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Жантиев Каурбек
Рождение ребёнка
1895
Сын: Жантиев Дзамболат
Отец ребёнка: Жантиев Каурбек
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Раичка
Отец ребёнка: Жантиев Каурбек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жантиев Каурбек
Смерть
Неизвестно