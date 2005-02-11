Куринко Кристина Фомовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Куринко Иван Степанович
Рождение ребёнка
09.10.1912
Дочь: Куринко(курипка) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Куринко Иван Степанович
Запорожская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравцова Вера
Отец ребёнка: Куринко Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумакова Татьяна
Отец ребёнка: Куринко Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куринко Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно