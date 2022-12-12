Крыльчук (Самуйлик) Любовь Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыльчук (Самуйлик) Любовь Леонтьевна

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Место рождения

Лопатино, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.02.1994

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Лопатино, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашковец Валентина Аркадьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бижеревичи, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крыльчук Владимир Аркадьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бижеревичи, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крыльчук Михаил Аркадьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бижеревичи, Пинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
02.02.1994
Бижеревичи, Пинский район, Брестская область
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