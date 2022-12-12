Крыльчук (Самуйлик) Любовь Леонтьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.02.1994
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашковец Валентина Аркадьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крыльчук Владимир Аркадьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крыльчук Михаил Аркадьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
02.02.1994