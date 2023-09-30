Рябкова Анна Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябкова Анна Арсентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябков Анисафор Анисимович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Рябков Фроол Анисафорович

Отец ребёнка: Рябков Анисафор Анисимович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Рябков Кирилл Анисафорович

Отец ребёнка: Рябков Анисафор Анисимович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Кряжева (Рябкова) Антонина Анисафоровна

Отец ребёнка: Рябков Анисафор Анисимович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Рябкова) Феоктиста Анисафоровна

Отец ребёнка: Рябков Анисафор Анисимович

Смерть
Неизвестно

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