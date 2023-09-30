Рябкова Анна Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Рябков Фроол Анисафорович
Отец ребёнка: Рябков Анисафор Анисимович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Рябков Кирилл Анисафорович
Отец ребёнка: Рябков Анисафор Анисимович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Кряжева (Рябкова) Антонина Анисафоровна
Отец ребёнка: Рябков Анисафор Анисимович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Рябкова) Феоктиста Анисафоровна
Отец ребёнка: Рябков Анисафор Анисимович
Смерть
Неизвестно