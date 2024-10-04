Чуенкова (Лебедкина) Елена Дмитриева
Место рождения
Дата рождения16.05.1885 ст.
Дата смерти27.05.1963
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1885 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Садовникова) Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Чуенков Александр Кузьмич
Крещение
16.05.1885 ст.
Таинство крещения совершили 19.05. 1885 г. священнослужители Троицкой церкви священник Иоанн Воронцов и и.д.псаломщика Капитон Иванов. Восприемники—слободы Баран уволенный в запас армии рядовой Конон ... Показать все
Бракосочетание
1903
Обряд бракосочетания совершили XX.XX. 1903г. священнослужители Троицкой церкви священник Алексей Вознесенский, и.о.псаломщика Алексей Ростиславлев. Поручители со стороны жениха—крестьяне с. Арбузов Ба... Показать все
Смерть
27.05.1963
Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)