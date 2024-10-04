Чуенкова (Лебедкина) Елена Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуенкова (Лебедкина) Елена Дмитриева

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Место рождения

Никольский Баран, Билярская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

16.05.1885 ст.

Дата смерти

27.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1885 ст.

Отец: Лебедкин Дмитрий Иванов

Мать: Лебедкина (Бобылёва) Ефросинья Гаврилова

Никольский Баран, Билярская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Садовникова) Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Чуенков Александр Кузьмич

Никольский Баран, Билярская волость, Чистопольский уезд
Крещение
16.05.1885 ст.
Таинство крещения совершили 19.05. 1885 г. священнослужители Троицкой церкви священник Иоанн Воронцов и и.д.псаломщика Капитон Иванов. Восприемники—слободы Баран уволенный в запас армии рядовой Конон ... Показать все
Бракосочетание
1903

Муж: Чуенков Александр Кузьмич

Обряд бракосочетания совершили XX.XX. 1903г. священнослужители Троицкой церкви священник Алексей Вознесенский, и.о.псаломщика Алексей Ростиславлев. Поручители со стороны жениха—крестьяне с. Арбузов Ба... Показать все
Смерть
27.05.1963
Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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