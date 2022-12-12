Цепочкин Андрей Анисимович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1846
Сын: Цепочкин Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Цепочкина Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Цепочкина Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Цепочкина Дарья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1864