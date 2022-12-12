Цепочкин Андрей Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепочкин Андрей Анисимович

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Место рождения

Луки, Московский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1821

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Цепочкин Анисим Степанович

Мать: Цепочкина Анна Игнатовна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Цепочкин Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Цепочкина Дарья Тимофеевна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Цепочкина Дарья Тимофеевна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Цепочкин Семен Андреевич

Мать ребёнка: Цепочкина Дарья Тимофеевна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цепочкина Дарья Тимофеевна

Смерть
После 1864
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