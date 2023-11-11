Каштанов Василий Ильич
Место рожденияАлтайский край Змеиногорский район Карамышево
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Алтайский край Змеиногорский район Карамышево
Рождение ребёнка
1960
Сын: Каштанов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Каштанова Антонина
Кемеровская область Шерегеш
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Каштанова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Каштанова Антонина
Кемеровская область Шерегеш
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каштанова Антонина
Смерть
Неизвестно
Кемеровская область Шерегеш