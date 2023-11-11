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Каштанов Василий Ильич

Место рождения

Алтайский край Змеиногорский район Карамышево

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Каштанов Илья Анисимович

Мать: Каштанова Ирина Георгиевна/Егоровна

Алтайский край Змеиногорский район Карамышево
Рождение ребёнка
1960

Сын: Каштанов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Каштанова Антонина

Кемеровская область Шерегеш
Рождение ребёнка
1962

Дочь: Каштанова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Каштанова Антонина

Кемеровская область Шерегеш
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каштанова Антонина

Смерть
Неизвестно
Кемеровская область Шерегеш
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