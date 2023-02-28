Кирилловна (Плаксина) Федосья Шумаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилловна (Плаксина) Федосья Шумаева

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Место рождения

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1796

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Плаксин Кирилл

Мать: Стефанида

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Шумаев Василий Иванович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Шумаев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шумаев Василий Иванович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Шумаев Василий Иванович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Шумаев Василий Иванович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Шумаев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Шумаев Василий Иванович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1835
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
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