Кирилловна (Плаксина) Федосья Шумаева
Место рождения
Дата рождения1796
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Плаксин Кирилл
Мать: Стефанида
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Шумаев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Шумаев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Шумаев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Шумаев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Шумаев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Шумаев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Шумаев Василий Иванович
Место жительства
1835
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298