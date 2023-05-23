Троицкая Жена
Место рожденияКондринка
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троицкий Сын 30 лет Николаевич
Отец ребёнка: Троицкий Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Троицкий Сын 39 лет Николаевич
Отец ребёнка: Троицкий Николай Михайлович
Смерть
Неизвестно