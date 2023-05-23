Троицкая Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая Жена

Место рождения

Кондринка

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троицкий Сын 30 лет Николаевич

Отец ребёнка: Троицкий Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Николай Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871

Сын: Троицкий Сын 39 лет Николаевич

Отец ребёнка: Троицкий Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно

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