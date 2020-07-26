Иванов Виталий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Виталий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1969

Дата смерти

26.07.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.07.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область
Смерть
26.07.2020
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