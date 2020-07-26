Иванов Виталий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1969
Дата смерти26.07.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.07.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.07.2020