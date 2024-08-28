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Бухнер (Беккер) Катарина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1837

Отец: Бекер Генрих

Мать: (Роян) Катапина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухнер Петер

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1855

Сын: Бухнер Петер

Отец ребёнка: Бухнер Иоганн Иоганнесович

Бракосочетание
25.02.1855

Муж: Бухнер Иоганн Иоганнесович

Рождение ребёнка
13.10.1857

Дочь: (Бухнер) Мария Маргарета

Отец ребёнка: Бухнер Иоганн Иоганнесович

Рождение ребёнка
04.12.1872

Сын: Бухнер Михаель

Отец ребёнка: Бухнер Иоганн Иоганнесович

Смерть
Неизвестно

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