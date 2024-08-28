Бухнер (Беккер) Катарина
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1837
Отец: Бекер Генрих
Мать: (Роян) Катапина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухнер Петер
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1855
Сын: Бухнер Петер
Отец ребёнка: Бухнер Иоганн Иоганнесович
Бракосочетание
25.02.1855
Рождение ребёнка
13.10.1857
Дочь: (Бухнер) Мария Маргарета
Отец ребёнка: Бухнер Иоганн Иоганнесович
Рождение ребёнка
04.12.1872
Сын: Бухнер Михаель
Отец ребёнка: Бухнер Иоганн Иоганнесович
Смерть
Неизвестно