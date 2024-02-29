Пищулина Домна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806 или 1807
Сын: Пищулин Мартин Емельянович
Отец ребёнка: Пищулин Емельян Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Пищулин Даниил Емельянович
Отец ребёнка: Пищулин Емельян Афанасьевич
Рождение ребёнка
1811 или 1818
Сын: Пищулин Кирилл Емельянович
Отец ребёнка: Пищулин Емельян Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Пищулин Максим Емельянович
Отец ребёнка: Пищулин Емельян Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Пищулина Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Пищулин Емельян Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.04.1823
Дочь: Пищулина Александра Емельяновна
Отец ребёнка: Пищулин Емельян Афанасьевич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно