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Пищулина Домна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806 или 1807

Сын: Пищулин Мартин Емельянович

Отец ребёнка: Пищулин Емельян Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Пищулин Даниил Емельянович

Отец ребёнка: Пищулин Емельян Афанасьевич

Рождение ребёнка
1811 или 1818

Сын: Пищулин Кирилл Емельянович

Отец ребёнка: Пищулин Емельян Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Пищулин Максим Емельянович

Отец ребёнка: Пищулин Емельян Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Пищулина Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Пищулин Емельян Афанасьевич

Рождение ребёнка
22.04.1823

Дочь: Пищулина Александра Емельяновна

Отец ребёнка: Пищулин Емельян Афанасьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пищулин Емельян Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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