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Мороз (Смирнова) Анна Михайловна
Мороз (Смирнова) Анна Михайловна
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Древо
Место рождения
Великий Новгород
, Великий Новгород, Новгородская область
Дата рождения
16.02.1982
Пол
Мужской
Отец
Смирнов Михаил Евгеньевич
1958 г.р.
Мать
Смирнова (Ястребова) Татьяна Гурьевна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1982
Отец:
Смирнов Михаил Евгеньевич
Мать:
Смирнова Татьяна Гурьевна
Великий Новгород
, Великий Новгород, Новгородская область
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