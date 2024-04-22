Мороз (Смирнова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМороз (Смирнова) Анна Михайловна

Мороз (Смирнова) Анна Михайловна

Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

16.02.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1982

Отец: Смирнов Михаил Евгеньевич

Мать: Смирнова Татьяна Гурьевна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close