Полубояров Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.11.1932
Дата смерти14.07.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полубоярова (Лапина) Зоя Серафимовна
Рождение ребёнка
27.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полубоярова (Лапина) Зоя Серафимовна
Рождение ребёнка
07.09.1961
Сын: Полубояров Сергей Александрович
Мать ребёнка: Полубоярова (Лапина) Зоя Серафимовна
Смерть
14.07.1972
между Бузулуком и Елшанкой
Причина смерти: разбился на мотоцикле
Похороны
Неизвестно