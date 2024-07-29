Полубояров Александр Михайлович 13.11.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полубояров Александр Михайлович

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Место рождения

Новая Елшанка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

13.11.1932

Дата смерти

14.07.1972

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1932

Отец: Полубояров Михаил Митрофанович

Мать: (Аристархова) Анна Харитоновна

Новая Елшанка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полубоярова (Лапина) Зоя Серафимовна

Рождение ребёнка
16.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полубоярова (Лапина) Зоя Серафимовна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полубоярова (Лапина) Зоя Серафимовна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.09.1961

Сын: Полубояров Сергей Александрович

Мать ребёнка: Полубоярова (Лапина) Зоя Серафимовна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
14.07.1972
между Бузулуком и Елшанкой
Причина смерти: разбился на мотоцикле
Похороны
Неизвестно
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

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