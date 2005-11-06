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Устинов Александр Иванович

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Место рождения

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

Дата рождения

28.10.1936

Дата смерти

06.11.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
06.11.2005
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

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