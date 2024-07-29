Жеребятьев Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1929
Дата смерти24.01.1994
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1929
Отец: Жеребятьев Семен Михайлович
Мать: Лещева Анна Петровна
Бракосочетание
1954
Рождение ребёнка
27.03.1962
Сын: Жеребятьев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Прилепина Наталья Тимофеевна
Смерть
24.01.1994
Семидесятное, Хохольский муниципальный район, Воронежская область