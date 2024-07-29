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Жеребятьев Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1929

Дата смерти

24.01.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1929

Отец: Жеребятьев Семен Михайлович

Мать: Лещева Анна Петровна

Бракосочетание
1954

Жена: Прилепина Наталья Тимофеевна

Рождение ребёнка
27.03.1962

Сын: Жеребятьев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Прилепина Наталья Тимофеевна

Смерть
24.01.1994
Семидесятное, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

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