Тарасов Федор Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарасов Денис Феоктисиович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Александр Федорович
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Евстафий Федорович
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Аполинария Федоровна
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия
Смерть
Неизвестно