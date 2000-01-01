Тарасов Федор Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Федор Денисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарасов Денис Феоктисиович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Александр Федорович

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Евстафий Федорович

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Аполинария Федоровна

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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