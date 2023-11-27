Головкина (Карякина) Раиса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1927
Дата смертиОколо 1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927
Отец: Корякин Андрей Фомич
Рождение ребёнка
Около 1954
Сын: Головкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Головкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головкин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головкин Иван
Смерть
Около 1985
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно