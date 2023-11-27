Головкина (Карякина) Раиса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкина (Карякина) Раиса Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

Около 1985

Пол

Женский

Отец

Около 1891 г.р.

Мать

Между 1885 и 1895 г.р.

Муж

Дети

Около 1954 г.р.
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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: Корякин Андрей Фомич

Мать: Корякина Наталья Артемьевна

Рождение ребёнка
Около 1954

Сын: Головкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Головкин Иван

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головкин Иван

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головкин Иван

Свирск, Свирское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головкин Иван

Смерть
Около 1985
Свирск, Свирское, Иркутская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Свирск, Свирское, Иркутская область
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