Антонова Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Сын: Антонов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Антонов Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
01.07.1921
Отец ребёнка: Антонов Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Антонова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Антонов Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Антонова Галина Яковлевна
Отец ребёнка: Антонов Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Антонова Юлия Яковлевна
Отец ребёнка: Антонов Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Антонова Иуния Яковлевна
Отец ребёнка: Антонов Яков Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно