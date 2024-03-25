Антонова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонова Мария Алексеевна

Антонова Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Антонов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Антонов Яков Прокопьевич

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
01.07.1921

Сын: Антонов Леонид Яковлевич

Отец ребёнка: Антонов Яков Прокопьевич

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Антонова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Антонов Яков Прокопьевич

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Антонова Галина Яковлевна

Отец ребёнка: Антонов Яков Прокопьевич

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Антонова Юлия Яковлевна

Отец ребёнка: Антонов Яков Прокопьевич

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Антонова Иуния Яковлевна

Отец ребёнка: Антонов Яков Прокопьевич

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Яков Прокопьевич

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close