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Старопупова Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1858 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старопупов Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.06.1904 ст.

Дочь: Старопупова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Старопупов Иван Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.01.1906 ст.

Дочь: Старопупова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Старопупов Иван Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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