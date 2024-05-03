Старопупова Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1904 ст.
Дочь: Старопупова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Старопупов Иван Федорович
Рождение ребёнка
27.01.1906 ст.
Дочь: Старопупова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Старопупов Иван Федорович
Смерть
Неизвестно