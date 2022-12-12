Потемкин Алексей Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотемкин Алексей Митрофанович

Потемкин Алексей Митрофанович

avatar

Место рождения

Костромская обл., Палкинский р-н

Дата рождения

1903

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская обл., Палкинский р-н
Рождение ребёнка
1930

Сын: Потемкин Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Потемкина Александра Александровна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Потемкина Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Потемкина Александра Александровна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потемкина Александра Александровна

Смерть
1952
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close