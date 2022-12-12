Потемкин Алексей Митрофанович
Место рожденияКостромская обл., Палкинский р-н
Дата рождения1903
Дата смерти1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская обл., Палкинский р-н
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Потемкина Александра Александровна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Потемкина Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Потемкина Александра Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1952