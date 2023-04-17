Saareoja ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Saareoja Heinar
Мать: Saareoja ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Saareoja Siim
Мать ребёнка: Saareoja Leili
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kivistik ?
Мать ребёнка: Saareoja Leili
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Tubala Heilika
Мать ребёнка: Saareoja Leili
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Saareoja Leili