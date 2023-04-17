Saareoja ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Saareoja ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Saareoja Heinar

Мать: Saareoja ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Saareoja Siim

Мать ребёнка: Saareoja Leili

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kivistik ?

Мать ребёнка: Saareoja Leili

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Tubala Heilika

Мать ребёнка: Saareoja Leili

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Saareoja Leili

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