Степашихин Асватур Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степашихин Асватур Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1990

Отец: не указан

Мать: Степашихина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гамбарян Валерия Асватуровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степашихина Галина Асватуровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степашихина Алина Асватуровна

Мать ребёнка: не указана

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