Степашихин Асватур Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1990
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гамбарян Валерия Асватуровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степашихина Галина Асватуровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степашихина Алина Асватуровна
Мать ребёнка: не указана