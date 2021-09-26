Зубрилов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1902
Отец: Зубрилов ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
20.07.1933
Дочь: Шеменкова Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Зубрилова Валентина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубрилов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Зубрилова Валентина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно