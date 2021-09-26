Зубрилов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубрилов Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1902

Отец: Зубрилов ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
20.07.1933

Дочь: Шеменкова Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Зубрилова Валентина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубрилов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Зубрилова Валентина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубрилова Валентина Семеновна

Смерть
Неизвестно
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