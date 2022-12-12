Образцов Евлампий Степанович
Место рождения
Дата рождения17.10.1848
Дата смерти1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1871 по 1881
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1881 по 1892
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1892 по 1918
Смерть
1918