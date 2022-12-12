Образцов Евлампий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Образцов Евлампий Степанович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

17.10.1848

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1871 по 1881
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1881 по 1892
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1892 по 1918
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
1918
Томск, город Томск, Томская область
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