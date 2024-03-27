Усманов Мунасип
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1933
Сын: Усманов Рафаиз Мунасипович
Мать ребёнка: Усманова Булякамал Нурыйевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Габдерауф Мунасипович
Мать ребёнка: Усманова Булякамал Нурыйевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хадия Мунасиповна
Мать ребёнка: Усманова Булякамал Нурыйевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Нурфаиз Мунасипович
Мать ребёнка: Усманова Булякамал Нурыйевна
Смерть
Неизвестно