Курочкина (Дубинина) Людмила Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Дубинина) Людмила Анатольевна

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Место рождения

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область

Дата рождения

07.12.1951

Дата смерти

07.01.2016

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1951

Отец: Дубинин Анатолий Васильевич

Мать: Дубинина Любовь Захаровна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Образование
С 1959 по 1970
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
СШ32, СШ160
Работа или профессия
С 01.12.1969 по 31.01.2007
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Образование
До 1976
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
НИИЖТ (СГУПС)
Бракосочетание
10.01.1979

Муж: Курочкин Валерий Николаевич

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курочкин Валерий Николаевич

Смерть
07.01.2016
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
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