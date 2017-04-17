Кочегина (Голованова) Евгения Павловна
Место рожденияпосёлок Арти
Дата рождения29.12.1925
Дата смерти17.04.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1925
посёлок Арти
Бракосочетание
12.07.1948 ст.
Бракосочетание
?.07.1948
Муж: не указан
Рождение ребёнка
24.03.1949
Дочь: Второва Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Кочегин Владимир Петрович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
17.04.2017