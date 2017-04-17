Кочегина (Голованова) Евгения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочегина (Голованова) Евгения Павловна

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Место рождения

посёлок Арти

Дата рождения

29.12.1925

Дата смерти

17.04.2017

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1925

Отец: Голованов Павел Александрович

Мать: Голованова Антонина Петровна

посёлок Арти
Бракосочетание
12.07.1948 ст.

Муж: Кочегин Владимир Петрович

Бракосочетание
?.07.1948

Муж: не указан

Рождение ребёнка
24.03.1949

Дочь: Второва Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Кочегин Владимир Петрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
17.04.2017
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