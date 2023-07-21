Ёлкина (Соколова) Глафира Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ёлкина (Соколова) Глафира Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1930

Сын: Ёлкин Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Ёлкин Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ёлкина Фаина Петровна

Отец ребёнка: Ёлкин Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ёлкин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Ёлкин Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ёлкин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Ёлкин Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ёлкин Вениамин Петрович

Отец ребёнка: Ёлкин Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ёлкин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Ёлкин Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ёлкин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Ёлкин Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ёлкин Павел Петрович

Отец ребёнка: Ёлкин Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ёлкин Василий Петрович

Отец ребёнка: Ёлкин Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ёлкин Александр Петрович

Отец ребёнка: Ёлкин Пётр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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