Шаишников Иван Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаишников Иван Ларионович

Шаишников Иван Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1959

Отец: Шаишников Ларион Николаевич

Мать: Шаишникова Агрепина Тихановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close