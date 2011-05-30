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Снегирев Максим Вячеславович
Снегирев Максим Вячеславович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.05.2011
Пол
Мужской
Отец
Снегирев Вячеслав Сергеевич
1976 г.р.
Мать
Рычкова Наталья Алексеевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.2011
Отец:
Снегирев Вячеслав Сергеевич
Мать:
Рычкова Наталья Алексеевна
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