Сабирова (Сайфуллина) Зайтуна Шамсетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабирова (Сайфуллина) Зайтуна Шамсетдиновна

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.12.1925

Дата смерти

18.01.1997

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

1951 г.р.
1954 г.р.
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Место
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Рождение
16.12.1925

Отец: Камалетдинов Шамсетдин Сайфетдинович

Мать: Сайфуллина Фатима Мухаррамовна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабиров Ахун Сабирович

Место жительства
Неизвестно
Средние Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.03.1951

Сын: Сабиров Альберт Ахунович

Отец ребёнка: Сабиров Ахун Сабирович

Дюсьметьево, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.02.1954

Дочь: Сабиржанова Мусфира Ахуновна

Отец ребёнка: Сабиров Ахун Сабирович

Средние Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабиров Ахун Сабирович

Средние Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабиров Ахун Сабирович

Средние Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабиров Ахун Сабирович

Средние Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабиров Ахун Сабирович

Средние Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.01.1997
Средние Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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