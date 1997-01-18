Сабирова (Сайфуллина) Зайтуна Шамсетдиновна
Место рождения
Дата рождения16.12.1925
Дата смерти18.01.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1951
Отец ребёнка: Сабиров Ахун Сабирович
Дюсьметьево, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.02.1954
Дочь: Сабиржанова Мусфира Ахуновна
Отец ребёнка: Сабиров Ахун Сабирович
Рождение ребёнка
10.06.1956
Рождение ребёнка
25.05.1960
Рождение ребёнка
15.03.1963
Рождение ребёнка
05.11.1964
Смерть
18.01.1997