Муляков Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муляков Василий
Мать: Мулякова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коннова Мария Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1950
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Семенова Нина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Андрихова Ольга Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1956
Мать ребёнка: не указана