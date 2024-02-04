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Муляков Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муляков Василий

Мать: Мулякова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коннова Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Муляков Евгений Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Семенова Нина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Андрихова Ольга Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1956

Сын: Муляков Николай Петрович

Мать ребёнка: не указана

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