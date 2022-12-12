Столярова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Столяров Николай
Воронежская область, Алексеевка
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва