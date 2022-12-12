Столярова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтолярова Мария

Столярова Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Столяров Николай

Воронежская область, Алексеевка
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close