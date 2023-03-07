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Уткина Анфиса Михайловна

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Место рождения

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Уткин Михаил Александрович

Мать: Уткина Лидия Михайловна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Уткина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Горев Иван Тихонович

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.01.1925

Дочь: Лазарева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Горев Иван Тихонович

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уткин Александр Иванович

Отец ребёнка: Горев Иван Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горев Иван Тихонович

Ратчино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
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