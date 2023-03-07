Уткина Анфиса Михайловна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Уткина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Горев Иван Тихонович
Рождение ребёнка
28.01.1925
Дочь: Лазарева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Горев Иван Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горев Иван Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горев Иван Тихонович
Ратчино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно