Стародумова Евдокия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1665
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1692
Сын: Стародумов Павел Михайлов
Отец ребёнка: Стародумов Михаил (Михайло) Андреев
Рождение ребёнка
Около 1698
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Стародумов Михаил (Михайло) Андреев
Рождение ребёнка
Около 1713
Отец ребёнка: Стародумов Михаил (Михайло) Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710