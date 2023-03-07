Стародумова Евдокия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародумова Евдокия Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1665

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1668 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Стародумов Павел Михайлов

Отец ребёнка: Стародумов Михаил (Михайло) Андреев

Большой Перелаз, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1698

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Стародумов Михаил (Михайло) Андреев

Большой Перелаз, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Стародумов Иван Михайлов

Отец ребёнка: Стародумов Михаил (Михайло) Андреев

Большой Перелаз, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародумов Михаил (Михайло) Андреев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Большой Перелаз, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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