Леоненко Валерий Анверович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леоненко Валерий Анверович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леоненко Анвер

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1985

Дочь: Леоненко Оксана Валерьевна

Мать ребёнка: Леоненко Нина Владимировна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леоненко Ольга Валерьевна

Мать ребёнка: Леоненко Нина Владимировна

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