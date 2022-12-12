Леоненко Валерий Анверович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леоненко Анвер
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1985
Дочь: Леоненко Оксана Валерьевна
Мать ребёнка: Леоненко Нина Владимировна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леоненко Ольга Валерьевна
Мать ребёнка: Леоненко Нина Владимировна