Даргомыжский Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1813
Дата смерти05.01.1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1813 по 1817
Место жительства
С 1817 по 1869
Смерть
05.01.1869