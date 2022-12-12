Даргомыжский Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даргомыжский Александр Сергеевич

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Место рождения

Троицкое, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

02.02.1813

Дата смерти

05.01.1869

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
02.02.1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкое, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1813 по 1817
Троицкое, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1817 по 1869
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
05.01.1869
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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