Гуселетова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Прасковья Зиновьевна
Отец ребёнка: Гуселетов Зиновий Иванович
д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Рождение ребёнка
1810
Сын: Гуселетов Иван Зиновьевич
Отец ребёнка: Гуселетов Зиновий Иванович
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1817
Сын: Гуселетов Василий Зиновьевич
Отец ребёнка: Гуселетов Зиновий Иванович
д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно