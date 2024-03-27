Шамсутдинов Абдулла Ахматдинович
Место рожденияд.Старое Мусино Чишминского района БАССР
Дата рождения1885
Дата смерти1955
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Шамсутдинов Ахматдин Шамсутдинович
Мать: не указана
Совершение преступления
Неизвестно
Шамсутдинов Абдулла (1885) Дата рождения: 1885 г. Место рождения: с. Ст. Мусино, Чишминский р-н БАССР Пол: мужчина Национальность: татарин Образование: неграмотный Профессия / место работы: колхозник ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1912
Рождение ребёнка
1914
Рождение ребёнка
1919
Рождение ребёнка
23.01.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Фархиямал Сайфульмулюковна
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Фархиямал Сайфульмулюковна
Смерть
1955