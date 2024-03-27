Шамсутдинов Абдулла Ахматдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсутдинов Абдулла Ахматдинович

Место рождения

д.Старое Мусино Чишминского района БАССР

Дата рождения

1885

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
1914 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Шамсутдинов Ахматдин Шамсутдинович

Мать: не указана

Совершение преступления
Неизвестно
Шамсутдинов Абдулла (1885) Дата рождения: 1885 г. Место рождения: с. Ст. Мусино, Чишминский р-н БАССР Пол: мужчина Национальность: татарин Образование: неграмотный Профессия / место работы: колхозник ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1912

Дочь: Гаймалтдинова (Шамсутдинова) Бибисара

Мать ребёнка: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Фархиямал Сайфульмулюковна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Нигматзянова (Шамсутдинова) Гамбара

Мать ребёнка: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Фархиямал Сайфульмулюковна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Усманова (Шамсутдинова) Зайтуна Абдуловна

Мать ребёнка: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Фархиямал Сайфульмулюковна

Рождение ребёнка
23.01.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Фархиямал Сайфульмулюковна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Фархиямал Сайфульмулюковна

Смерть
1955

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