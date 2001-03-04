Карпенко Григорий Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1917
Дата смерти04.03.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1946
Сын: Карпенко Валерий Григорьевич
Мать ребёнка: Карпенко Елена Петровна
Рождение ребёнка
26.12.1952
Сын: Карпенко Евгений Григорьевич
Мать ребёнка: Карпенко Елена Петровна
Смерть
04.03.2001