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Карпенко Григорий Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1917

Дата смерти

04.03.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЕ
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Место
Комментарий
Рождение
02.12.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1946

Сын: Карпенко Валерий Григорьевич

Мать ребёнка: Карпенко Елена Петровна

Рождение ребёнка
26.12.1952

Сын: Карпенко Евгений Григорьевич

Мать ребёнка: Карпенко Елена Петровна

Смерть
04.03.2001

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