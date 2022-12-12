Жданова (Дудина) Феодосия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова (Дудина) Феодосия Михайловна

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Место рождения

Семикино, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Между 1865 и 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1865 и 1870

Отец: Дудин Михаил

Мать: не указана

Семикино, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
23.04.1890

Муж: Жданов Афанасий Иванович

Перкино, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.01.1892

Сын: Жданов Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Жданов Афанасий Иванович

Перкино, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.05.1896

Сын: Жданов Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Жданов Афанасий Иванович

Перкино, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.09.1897

Сын: Жданов Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Жданов Афанасий Иванович

Перкино, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.12.1898

Сын: Жданов Евфим Афанасьевич

Отец ребёнка: Жданов Афанасий Иванович

Перкино, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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