Жданова (Дудина) Феодосия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1865 и 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1865 и 1870
Отец: Дудин Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1890
Рождение ребёнка
11.01.1892
Отец ребёнка: Жданов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
19.05.1896
Сын: Жданов Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Жданов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1897
Сын: Жданов Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Жданов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
27.12.1898
Отец ребёнка: Жданов Афанасий Иванович
Смерть
Неизвестно