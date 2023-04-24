Алексеев Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.03.1983
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.03.1984
Дочь: Алексеева Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности