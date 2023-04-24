Алексеев Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1984 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.03.1983

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.03.1984

Дочь: Алексеева Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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