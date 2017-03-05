Сурикова Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.03.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александр Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 29.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суриков Михаил
Рождение ребёнка
12.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суриков Михаил
Яровое, город Яровое, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суриков Михаил
Смерть
05.03.2017