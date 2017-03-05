Сурикова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурикова Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.03.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 29.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суриков Михаил

Рождение ребёнка
12.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суриков Михаил

Яровое, город Яровое, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суриков Михаил

Смерть
05.03.2017
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