Бартеньева Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1953
Сын: Бартеньев Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Бартеньев Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
13.11.1961
Дочь: Бартеньева Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Бартеньев Фёдор Васильевич
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край