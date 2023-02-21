Бартеньева Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бартеньева Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Сын: Бартеньев Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Бартеньев Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
13.11.1961

Дочь: Бартеньева Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Бартеньев Фёдор Васильевич

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
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